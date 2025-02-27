偽造された本人確認書類で架空の銀行口座などが開設され、特殊詐欺などに使われるケースが相次いでいることを受け、警察庁は、銀行などが顧客と直接対面せずに本人確認を行う場合、マイナンバーカードなどの画像データを送信する方法を廃止する方針を固めました。警察庁によりますと、偽造されたマイナンバーカードなどで開設された架空の口座に特殊詐欺などの被害金が振り込まれるケースが相次いでいます。こうした事態を受け、銀