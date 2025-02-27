Googleが2025年2月26日に、ポッドキャストコンテンツの月間視聴者数が世界中で10億人を突破したことを発表しました。Celebrating 1 billion monthly podcast users on YouTube - YouTube Bloghttps://blog.youtube/news-and-events/1-billion-monthly-podcast-users/YouTube Podcast Users Top 1 Billion Monthly Viewers in 2025https://variety.com/2025/digital/news/youtube-2025-monthly-podcast-listeners-viewers-123631923