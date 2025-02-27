米アップルのロゴと人々＝2018年8月、ニューヨーク（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】トランプ米政権が敵視する多様性・公平性・包括性（DEI）の取り組みを巡り、米IT大手アップルの株主総会でDEIの取り組み廃止を求めた株主提案が否決されたことが26日、分かった。米メディアが報じた。トランプ大統領はDEIの施策を終わらせる大統領令に署名しているが、アップル側は多様性を重視する姿勢を強調した。トランプ氏は26日、