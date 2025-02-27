国民的お菓子「たべっ子どうぶつ」が、ついに映画化されることが決定した。1978年の発売以来、長年にわたり愛され続けているこのビスケットは、さまざまな動物の形をしており、アルファベットが記されている。テーマは「おいしく、楽しく、食べて学ぶ」で、日本国内はもちろん、世界20カ国以上で販売されている。「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」は、2025年5月1日(木)に新宿バルト9をはじめとする全国の劇場で公開される。先日発表