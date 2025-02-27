川沿いにひとりぼっちの小さな男の子。心配して思わず声をかけた。「どうしたの？」――。（左から）司農将至伏見署長、池田すみれさん、西村隆之副署長=2025年2月21日午後4時12分、京都市伏見区、木子慎太郎撮影1月26日の夕方、男の子に声をかけたのは京都市立池田小学校5年の池田すみれさん（11）。男の子は山科川（伏見区）の堤防付近で「お母さんどこ？」と不安そうに周囲を走り回っていた。「どうしたの？」「迷子？」