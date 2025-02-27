三重県立高校の一般入試にあたる後期選抜試験の願書の受け付けが、26日に締め切られました。全日制の志願倍率は1.10倍と前の年をわずかに上回りました。学科・コース別で最も倍率が高いのは、松阪高校理数科の3.15倍で、次いで津西高校国際科学科の2.77倍となっています。桑名の理数科は2.20倍。四日市の国際科学コースは2.28倍の高い倍率となりました。四日市南の数理科学コースは2.13倍です。菰野は定員を下回っています。神戸高