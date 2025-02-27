阪神の2軍の新本拠地「日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎」で27日、沖縄・具志川キャンプを打ち上げた2軍が初練習を行った。スタンドも開放され、熱心なファンが新球場のスタートを見届けた。練習に先立ち、午前10時からセレモニーが行われ、尼崎市長があいさつ、近隣小学校・こども園の子どもたちによる六甲おろしの合唱などでスタンドは盛り上がった。