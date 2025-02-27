Trevor HunnicuttAlexandra AlperAndy Sullivan[ワシントン ２６日 ロイター] - トランプ米政権は２６日、連邦政府機関に対し、職員のより大規模な削減を実施するよう命じた。政府効率化省（ＤＯＧＥ）を率いる実業家イーロン・マスク氏は第２次トランプ政権最初の閣議で、一層の歳出削減を進める意向を示した。政権のメモは各機関に対し、人員の「大幅な削減」計画を３月１３日までに提出するよう指示。望んでいる規模は