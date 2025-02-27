自転車を運転中にスマートフォンなどを使う「ながら運転」による死亡・重傷事故が昨年１年間に２８件あり、統計が残る２００７年以降最多になったことが２７日、警察庁のまとめでわかった。増加は２年連続。スマホの画面に気を取られていたケースが９割で、若者の事故が多く、警察庁はＳＮＳを通じた啓発や学校と連携した指導を強化する。警察庁によると、２８件のうち死亡事故は１件で、埼玉県内で昨年３月、４０歳代男性がス