押収されたスマートフォンやパソコンなど＝27日午前、警視庁大塚署楽天モバイルのシステムに不正ログインし通信回線を契約したとして、警視庁は27日までに、不正アクセス禁止法違反と電子計算機使用詐欺の疑いで、14〜16歳の男子中高生3人を逮捕した。うち1人は2023年12月以降、千件以上の回線を契約したと話している。対話型生成AI「チャットGPT」を悪用して自作したプログラムで、機械的に契約を繰り返したとみられる。警視