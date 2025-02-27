[2.26 U20アジア杯準決勝 U-20日本 0-2 U-20オーストラリア 深セン]途中出場で気を吐いた。U-20日本代表DF高橋仁胡(C大阪)は0-1で迎えた後半21分から出場。しかし1分後に失点を喫すると、そのまま試合終了の笛を聞いた。「相手に攻められていたなかで、おれらはチームとして守れていた。だけど最後2点目が入った」と悔しさをにじませた。オーストラリアに対して劣勢に立たされ続けた日本は、サイドを起点とした攻撃を仕掛ける