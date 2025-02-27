アメリカの民間企業SpaceX（スペースX）は日本時間2025年2月27日に「Falcon 9（ファルコン9）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた民間企業の月着陸機をはじめとするペイロードがロケットから分離されたことをSpaceXが報告しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Falcon 9 (IM-2 Mission)ロケット：Falcon 9打ち上げ日時：日本時間 2025年2月27日9時16分発射場：ケネディ宇宙センター（