みずほ銀行は、貸金庫での窃盗を巡って頭取が謝罪したうえで、盗んだのは当時30代の女性行員だったなどと明らかにしました。みずほ銀行の加藤頭取は27日朝取材に応じ「お客様に不安を与えてしまい、申し訳ない」と謝罪しました。不正を行ったのは、東京にある広尾支店の当時30代の女性行員で、2016年から2019年にかけ、貸金庫から利用客2人の現金6600万円を盗んでいました。盗んだ金は衣服の購入や旅行などに使っていまし