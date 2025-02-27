レギア・ワルシャワ(ポーランド1部)のDF森下龍矢が26日、ポーランド・カップ準々決勝のヤギエロニア・ビャウィストク戦(○3-1)で2ゴール1アシストの活躍を見せた。先発フル出場した森下は0-1の後半8分、左からのクロスでDFヤン・ジョルコフスキのヘディング弾を演出。同点のまま終盤を迎えると、後半40分にボックス内でこぼれ球を拾い、右足のシュートで逆転ゴールを挙げた。さらに後半アディショナルタイム9分、ペナルティ