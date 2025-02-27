韓国のチョ・ヒョンドン駐米大使が韓国とアメリカの両政府が北朝鮮の核問題を扱うにあたり、今後、「北朝鮮の非核化」という表現を使用することで合意したと明らかにした。【注目】北朝鮮「『非核化』というアメリカの現実逃避」チョ大使は2月26日（現地時間）、ワシントンD.C.の韓国文化院で行われた特派員団との懇談会で「以前のアメリカ政権では『韓半島（朝鮮半島）の非核化』と『北朝鮮の非核化』という表現が混用されていた