米株価指数先物時間外取引ダウ99ドル安 東京時間10:20現在 ダウ平均先物MAR 25月限43408.00（-99.00-0.23%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 25月限5962.50（-8.25-0.14%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 25月限21125.75（-61.25-0.29%）