２６日、ピーターズ氏（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／丁林）【新華社北京2月27日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は26日、ニュージーランドのピーターズ副首相兼外相と北京で会談した。