MLB・ドジャースの大谷翔平選手が日本時間27日、2度目のライブBPを行いました。大谷選手は壁当てとケージバッティングの後、カートに乗ってクラブハウスから遠いマイナー用の練習フィールドへ移動すると、前回と同じくマイナーの投手を相手に大谷選手のみのライブBPを行いました。大谷選手は2セットの対戦を行い、当たりを2本。3球目にライトへ安打性のライナーを放つと、9球目にはバックスクリーン右へ推定130mのホームランを叩き