日本電技が続伸している。２６日の取引終了後、２５年３月期の連結業績予想について、売上高を４２５億円から４３５億円（前期比１１．８％増）へ、営業利益を７５億円から９０億円（同４４．０％増）へ、純利益を５３億円から６１億６０００万円（同３１．８％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を７４円から７７円へ上方修正したことが好感されている。利益率改善努力が奏功するという。 出所：MINKABU PRESS