ＫＯＡが４日ぶりに反発している。２６日の取引終了後、自社株３００万株（発行済み株数の７．４１％）を３月６日付で消却すると発表したことが好感されている。なお、消却後の発行済み株数は３７４７万９７２４株となる。 出所：MINKABU PRESS