ティムスが８日ぶりに反発した。同社は２６日の取引終了後、徳島大学と共同研究契約を締結したと発表し、材料視されたようだ。新規可溶性エポキシドヒドロラーゼ（ｓＥＨ）阻害剤の薬効薬理作用を検討することを目的とする。 出所：MINKABU PRESS