元放送作家の鈴木おさむ氏（52）が27日、自身のインスタグラムを更新。現在の体重を明かした。鈴木氏は「やばい！なんか太ったなーと思ったら、110キロ目前」とつづり、109・8キロと表示された体重計の写真をアップ。「史上最高体重やばすぎる！」と焦りを見せた。そして「ダイエット開始無理ないダイエットカレーだ！カレーを多用するダイエットやります！」と宣言。「まずは、4月までに、マイナス5キロ！目指します