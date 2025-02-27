昨年10月、自転車走行中の携帯電話使用などに罰則を新設した改正道交法の施行を前に、新たなルールを周知する埼玉県警の警察官ら＝埼玉県草加市車や自転車の運転中に携帯電話などを使用する「ながら運転」の死亡・重傷事故が、2024年は全国で164件（前年比16件増）あり、過去最悪だったことが27日、警察庁のまとめで分かった。車は136件（14件増）、自転車は28件（2件増）。いずれも統計が残る07年以降最多で、2年連続の更新とな