車や自転車の運転中に携帯電話などを使用する「ながら運転」の死亡・重傷事故が、2024年は全国で164件（前年比16件増）あり、過去最悪だったことが27日、警察庁のまとめで分かった。車は136件（14件増）、自転車は28件（2件増）。いずれも統計が残る07年以降最多で、2年連続の更新となった。