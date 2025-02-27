サッカー女子の国際親善大会「シービリーブスカップ」で連敗発進したオーストラリア代表を侮辱したとして、人気司会者が解雇された。同国メディア「ＴＨＥＡＵＳＴＲＡＬＩＡＮ」など各メディアが報じた。なでしこジャパンも参加している大会。オーストラリアは初戦でなでしこジャパンに０―４で完敗し、第２戦では米国に１―２で競り負けた。ラジオ局「トリプルＭ」の司会者のマーティ・シアゴールド氏は２４日に全国放送の