「ムーミン」の公式パティスリー「ムーミンショップ パティスリー」の常設店が、JR東京駅にグランドオープン！新しいお菓子も連れて、世界にここだけの「ムーミンショップ パティスリー」がオープンします☆ 「ムーミンショップ パティスリー ギフトキヨスク東京ギフトパレット内店」グランドオープン  オープン日：2025年3月5日(水) 9:30〜場所：JR東京駅⼋重洲北⼝ 東京ギフトパレット内 ギフトキヨ