【何もできなかった挑戦者に同情「仕方ないさ」】「ジュント、いい試合だったな！全勝同士の対戦といっても、チャレンジャーとは大きな差があった。格が違うよ」２月24日、挑戦者を３ラウントKOで下した中谷潤人（左）photo by 山口裕朗28勝無敗（18KO）のメキシコ人挑戦者も、中谷潤人にかかればひとたまりもなかった。WBCバンタム級チャンピオンが３ラウンドでダビド・クエジャールをKOした５時間後、ペンシルバニア州ベンサ