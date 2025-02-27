スペイン国王杯海外サッカー、スペイン1部レアル・ソシエダの日本代表MF久保建英は26日（日本時間27日）、スペイン国王杯準決勝第1戦で古巣レアルマドリードとホームで対戦。フル出場したが0-1で敗れた。相手MFダニ・セバージョスと激しく接触し、相手が負傷する場面も。これには思わずレアルファンから「残酷だ」「深刻じゃないと良いけど」と心配の声が飛び出している。0-1で迎えた試合終了直前。ボールをキープしようとした