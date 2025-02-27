モデルの藤井夏恋（28）が27日までに自身のインスタグラムを更新。夫で人気ロックバンド「IDon'tLikeMondays.」のボーカル、YUの36歳誕生日を祝福し、2ショットを披露した。藤井は「Happybirthdaytomylove!（愛する人、誕生日おめでとう！）」と26日に誕生日を迎えたYUへのメッセージを寄せると、自身とYUのエレベーター内でのオシャレな自撮りショットなどをアップした。藤井は昨年12月にYUとの結婚を発表し