自転車を運転中にスマートフォンなどを使う「ながら運転」による死亡・重傷事故が、昨年は全国で前年比2件増の28件あり、統計のある2007年以降で最多となった。警察庁が27日に発表した。若者を中心に事故が絶えず、ながら運転は昨年11月に罰則が強化された。ながら運転は、昨年11月施行の改正道路交通法で6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金と定められ、事故を起こすなど危険を生じさせた際の罰則はさらに重い。20年までは