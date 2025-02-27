幸せな老後を送るにはどうしたらいいのか。医師の和田秀樹さんは「熟年夫婦はホルモンバランスの変化で、夫婦の溝が深まりやすい。夫へのストレスが原因で発症する『夫源病』やセックスレスを放置していると、幸せな老後を送れなくなる」という――。※本稿は、和田秀樹『女80歳の壁』（幻冬舎）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kazuma seki※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kazuma seki■夫婦仲とホルモ