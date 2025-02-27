アマゾン（Amazon）のプライム会員向けサービス「Prime Video（プライムビデオ）」において、3月に配信がスタートする作品が発表された。 新たに配信される作品は、第48回日本アカデミー賞で7部門を受賞した「侍タイムスリッパ―」や、1月3日から劇場公開された海外映画「ビーキーパー」など。 (c)2024 Samurai Time Slipper. All Rights Reserved. (c)2024 Miramax Dist