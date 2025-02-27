27日午前0時55分ごろ、福岡県水巻町にある遠賀川の河川敷で、直前までパトカーに追跡されていた軽乗用車が川に転落した。運転していた男性が車内から意識不明の状態で搬送されたが、病院で死亡が確認された。折尾署によると、転落までの約15分間にパトカーが追跡を繰り返していたといい、適切な追跡だったかどうか「調査中」としている。