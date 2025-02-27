シャープな「サメ顔」がカッコいい！トヨタの英国法人は新型SUV「アーバンクルーザー」のグレード体系を2025年2月18日に発表しました。同車は、2023年11月に発表された「アーバンSUVコンセプト」をベースとし、2025年1月にブリュッセルモーターショーで実車が初公開された、コンパクトながら広い室内空間と力強いデザインを融合させたBEV（バッテリーEV）です。全長4.3m以下の新型「アーバンクルーザー」全長4285mm×全幅1