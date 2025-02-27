超小型月探査車「YAOKI」を載せ打ち上げられるファルコン9ロケット＝26日、米フロリダ州（NASAの中継から・共同）新興宇宙企業ダイモン（東京）が開発した重さ約500グラムの超小型月探査車「YAOKI（ヤオキ）」が米東部時間26日夜（日本時間27日朝）、フロリダ州のケネディ宇宙センターからスペースXのファルコン9ロケットで打ち上げられた。米企業の着陸機が搭載し、3月上旬に月の南極域に到着する見込み。到着後は着陸機から分