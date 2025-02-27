運転中に携帯電話を使用する「ながらスマホ」による死亡・重傷事故が、車、自転車ともに過去最悪だったことが、警察庁のまとめでわかりました。警察庁のまとめによりますと、去年1年間の交通事故の死者数は2663人、重傷を負った人は34万4395人でした。このうち、車を運転中の「ながらスマホ」による死者数は32人、重傷を負った人は104人と、過去最悪を更新しました。20代から30代がおよそ半数を占め、11人が通話をしていて、125人