【モデルプレス＝2025/02/27】女優の紺野彩夏、俳優の鈴木仁がW主演を務めるMBSドラマ特区「復讐カレシ〜溺愛社長の顔にはウラがある〜」（テレビ神奈川：毎週木曜23時30分〜、MBS：毎週木曜24時59分〜ほか）が27日にスタートする。【写真】瀬戸利樹、紺野彩夏に強引キス◆紺野彩夏＆鈴木仁W主演「復讐カレシ〜溺愛社長の顔にはウラがある〜」秘密を抱えた男女の偽りのラブストーリーを描いた人気同名コミックが実写ドラマ化。恋人