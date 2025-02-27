ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２７日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で「明治瓶入り牛乳など終了へ」が３位になったことを伝えた。この日は４万３５０４人がニュースを選び、ランキングが決定した。このニュースは、明治が２６日に瓶入りの「明治おいしい牛乳」「明治牛乳」など４商品の販売を３月末で終了すると明らかにしたもの。需要が