ラトニック米商務長官メキシコカナダは相互関税に直面、移民と麻薬巡る関税とは別の計画 ラトニック米商務長官は4月2日に相互関税を課す、4月2日は「相互関税発動日」だとコメント。カナダとメキシコが4月に相互関税に直面する可能性がある、これはトランプ氏が不法移民とフェンタニル密輸を巡って脅している関税とは別の計画だと述べた。 トランプ米大統領はきのう、EUからの輸入品全てに25%関税を検討しており、近く発表