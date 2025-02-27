テレビ東京「あちこちオードリー」が２６日に放送された。この日はオズワルドとやす子がゲスト。２０２２年以来の出演となった、やす子は当時からの変化について「給料とかもたぶん２００倍くらいに。稼いでます」と笑顔を浮かべ、オズワルド・伊藤俊介は「実際の給料言うよりいやらしく聞こえない？」とつっこんだ。やす子によると、休みは「ここ３年で合計７日」しかない多忙ぶり。ＭＣのオードリー・若林正恭が「おかし