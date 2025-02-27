楽天モバイルのシステムに不正ログインし通信回線を契約したとして、警視庁は27日までに、不正アクセス禁止法違反などの疑いで14〜16歳の中高生3人を逮捕した。対話型生成AIで自作したプログラムを悪用したとみられる。