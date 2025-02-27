半導体関連株は底堅く推移。東京エレクトロンやレーザーテック、ディスコ、ＳＣＲＥＥＮホールディングスはしっかり。２６日取引終了後に発表された米半導体大手エヌビディア＜NVDA＞の決算は、２４年１１月～２５年１月の売上高、純利益、一株当たり利益ともに予想を上回った。２５年２～４月の売上高見通しも前年同期比６５％増の見通しで、新型ＡＩ半導体「ブラックウェル」の販売も順調に推移