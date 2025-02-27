Image: サンコー よくもまあ、冬に売り出そうと思ったもんだ...。事件です。サンコーが卓上ドリンク冷蔵庫「コールドマウンテン」を発売しました。どうぞご覧ください。この見るからにヒヤッ冷なイメージ写真を。夏を先取りです。先取りし過ぎとツッコミたい感情もありますが。キンキンに冷やせる Image: サンコー