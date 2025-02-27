去年1年間のスマートフォンの「ながら運転」による死亡・重傷事故が、自動車と自転車ともに過去最多となったことが警察庁のまとめでわかりました。警察庁によりますと去年の交通事故の死者数は2663人（前年比0.6％減※15人減）、重傷者は2万7285人（前年比1.3％減※351人減）で前の年よりやや減少しました。▼「ながら運転」過去最多一方、スマートフォンを使いながら車などを運転するいわゆる「ながら運転」による死亡・重傷