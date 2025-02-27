［東京２７日ロイター］ - 伊藤忠商事は２７日、セブン＆アイ・ホールディングスの買収提案に関する検討を終了すると発表した。「創業家から戦略パートナーとしての出資参画要請を受け、真摯に検討を進めてきたが、このたび、本件検討を終了した」と表明した。