ＴＢＳの人気情報番組「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・前５時２０分）に出演しているＴＢＳ・佐々木舞音アナウンサー（２６）が人気急上昇中だ。同番組で総合司会を務める安住紳一郎アナ（５１）から刺激を受けており「学ぶことばかり。レベルの高い自己分析などどれも参考にさせてもらっています」と実力面でも成長中だ。（坂口愛澄）今年４月で入社５年目となり「今はお仕事を楽しむ余裕も、徐々に出てきました」と振り