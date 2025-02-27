婚活女子3人から学ぶ「成婚への道のり」（写真：pearlinheart／PIXTA）結果の出ない婚活をしていて、婚活疲れを起こしている人は多いと思う。どうしたら婚活を成功させ、結婚に向かえるのか――。仲人として婚活現場に関わる筆者が婚活者に焦点を当てて、苦労や成功体験をリアルな声とともにお届けする連載。今回は、婚活で確実に結果を出す方法と、成功した3人の例を紹介していこう。婚活は恋愛結婚とは違うもの婚活疲れを起こし