セルティックのブレンダン・ロジャーズ監督は、25日に行われたスコティッシュ・プレミアシップのセルティック対アバディーン戦で前田大然が2得点を挙げたことを受け、同選手の活躍を大絶賛している。24分に前田のゴールで先制点を挙げたセルティックは、前半だけで3点のリードを奪い後半へ。両チームが1点を奪い合い、4-1で迎えた後半アディショナルタイムにこの日2点目となるシーズン25点目を決めて5-1の快勝に貢献した。試合後に