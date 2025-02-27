将棋の名人戦挑戦者を決める第83期順位戦A級最終一斉対局が27日午前9時、静岡市の料亭「浮月楼」で始まった。カードは以下のとおり（左が先手）。佐々木勇気八段（4勝4敗）―佐藤天彦九段（6勝2敗）増田康宏八段（5勝3敗）―永瀬拓矢九段（5勝3敗）中村太地八段（4勝4敗）―稲葉陽八段（2勝6敗）渡辺明九段（4勝4敗）―菅井竜也八段（3勝5敗）千田翔太八段（4勝4敗）―豊島将之九段（3勝5敗）