元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏が27日までにYouTubeチャンネルを更新。“財務省解体デモ”について自身のチャンネルで取り上げた直後に取引先の大手企業との間に起きた出来事を明かし、不信感を募らせた。三崎氏は24日、自身のチャンネルで「テレビでは報じられない財務省解体デモに突撃してみた」と題した動画を公開。21〜24日に東京・霞が関の財務省前など全国で行われた、「増税反対」「消費税廃止」を訴えたデモの模様